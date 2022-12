Magnus Andersson: «Estamos a jogar cada vez melhor»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Magnus Andersson, treinador do FC Porto, considera que a sua equipa está em crescendo. Os dragões somam apenas um 1 ponto ao fim de 10 jornadas na Liga dos Campeões, mas o técnico sueco viu aspetos positivos na recente derrota (33-34) frente aos dinamarqueses do GOG. O treinador doa azuis e brancos fez a antevisão ao jogo frente ao Granollers, na meia-final da primeira edição da Supertaça Ibérica que decorre este fim-de-semana em Málaga."São muitas viagens, mas espero que consigamos manter a nossa concentração. Estamos a jogar cada vez melhor, apesar das derrotas na Liga dos Campeões. Têm sido os detalhes a decidir", analisou o sueco."É muito bom este torneio. É claro que temos muitos jogos em cima, mas são este tipo de partidas que todos gostam de jogar. São equipas muito boas em competição. É claro que podemos discutir se esta é a melhor altura para realizar esta prova, mas não me oponho a ela. Espero que toda a gente aprecie a Supertaça Ibérica."