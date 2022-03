Magnus Andersson: «Estou orgulhoso dos jogadores e dos nossos adeptos»

Magnus Andersson mostrou-se satisfeito pela forma como o FC Porto se bateu diante do Montpellier, numa partida da 1.ª mão do playoff da Champions que terminou num empate a 29 . Após a partida, o técnico sueco dos dragões destacou ainda a valia do oponente, o quarto da Liga francesa, o que dá ainda mais força ao feito alcançado."Foi um grande jogo e estou muito satisfeito com a maneira como jogámos. Enfrentámos uma equipa muito boa, que nos causou problemas, mas tivemos boas oportunidades no ataque para ganhar. Cometemos alguns erros técnicos a mais, em que perdemos a bola e deram contra-ataques, em especial na primeira parte. Mas jogámos bem e a equipa mostrou um enorme espírito de luta. Estou orgulhoso dos jogadores, deles e dos nossos adeptos, que criaram um ambiente incrível. Cometemos alguns erros. Na primeira parte fomos mais passivos, a equipa na segunda parte demonstrou mais agressividade, mas temos de encontrar um equilíbrio, para evitar as exclusões", analisou.