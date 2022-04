Magnus Andersson explica eliminação portista: «O nosso jogo tornou-se difuso e tomámos más decisões»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Magnus Andersson, treinador do FC Porto, lamentou eliminação europeia após a derrota no terreno do Montpellier.

"Estou muito desapontado com o nosso jogo. Na verdade, estou até um pouco confuso. Começámos bem, mas tivemos problemas na defesa. Ainda assim, conseguimos várias oportunidades para ficarmos na frente. Ao fim de 10 minutos, mostrámos a nossa frustração e perdemos o caminho, o nosso jogo tornou-se difuso e tomámos más decisões. Isso deu ao Montpellier a chance para marcar quatro ou cinco golos no contra-ataque", frisou no final da partida.

Fábio Magalhães



"Foi uma experiência incrível estar na Liga dos Campeões. Tivemos grandes jogos com grandes equipas, temos de nos lembrar disso e para o ano estar cá e fazer igual ou melhor".