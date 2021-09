Magnus Andersson: «História? Não sabia, mas agora já sei!»

Naturalmente satisfeito com o triunfo diante do Sporting, que valeu a histórica conquista de uma oitava Supertaça no comando técnico do FC Porto, Magnus Andersson deixou elogios à equipa dos dragões e ao facto de terem trabalhado no duro para triunfar. E esse é, no seu entender, o "segredo do sucesso" dos portistas.





"Não temos um grande segredo, temos sim uma grande equipa, trabalhámos muito no duro. Tivemos alguns erros, muito pequenos, mas estou muito orgulhoso dos meus jogadores e pela conquista do primeiro troféu da temporada", começou por dizer o técnico dos dragões, em declarações aos microfones da 'RTP2' no final da partida na Nazaré.Magnus Andersson foi ainda questionado sobre o feito histórico que alcançou, ao conquistar a oitava Supertaça para o FC Porto e a resposta... diz tudo. "Não, não sabia. Mas agora já sei!".Posteriormente, em conferência de imprensa, Andersson fez uma análise mais aprofundada da partida e também do que vem aí, com o resto da temporada."O nosso objetivo era vencer esta Supertaça e estou realmente satisfeito por termos conseguido. Depois destes dois jogos [meia-final com o Benfica e final], mostrámos a todos que podemos jogar muito bom andebol. Como qualquer treinador, estou sempre à procura de melhor. Estou muito satisfeito mas houve pequenos erros em que temos de trabalhar. Mas, nos 60 minutos, fomos sempre a melhor equipa. Demos algumas hipóteses de o Sporting recuperar na primeira parte, mas foram erros nossos, por nossa responsabilidade. Com a qualidade dos nossos jogadores podemos fazer ainda melhor. Hoje não foi fácil, mas resolvemos bem os problemas, fizemos um bom jogo.""Foi bom começar assim, depois de uma pré-época conturbada, com jogadores nos Jogos Olímpicos, que chegaram cansados e desapontados. Tivemos de lidar com isso e creio que estamos prontos, temos muitos bons jogadores e isso será um grande problema para mim, gerir tantos jogadores bons -- praticamente não interessa quem jogue, todos dão muitas garantias".