Magnus Andersson: «Não estávamos num bom dia, mas demonstrámos caráter, trabalhámos duro»

Apesar do FC Porto ter sentido dificuldades teoricamente inesperadas diante do Águas Santas, o técnico portista Magnus Andersson assumiu-se "muito contente" com o apuramento para a final da Taça de Portugal, especialmente por conta do carácter que viu dos seus pupilos. Por outro lado, o treinador sueco deixou elogios ao adversário pela forma como se apresentou e pela réplica dada.





"Estou muito contente com a passagem à final, a equipa demonstrou caráter. Temos muito respeito pelo Águas Santas, são sempre jogos muito duros contra eles. A nossa equipa sentiu-se frustrada, cometemos alguns erros defensivos na primeira parte, onde não estivemos a um nível suficiente. Em final de temporada, quando estão todos cansados, pudemos ver que não estávamos realmente num bom dia, mas demonstrámos caráter, trabalhámos duro e ultrapassámos um grande problema o 'sete para seis' do Águas Santas. Fomos melhorando ao longo do jogo nesse capítulo. Na segunda parte, corremos alguns riscos e foi duro, eles jogaram bem de 'sete para seis' e temos de olhar para o que podemos melhorar. Temos que ter mais concentração. Estamos no final da temporada, todos estão cansados e é difícil tomar a decisão certa", disse.