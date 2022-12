Magnus Andersson: «Tivemos seis a sete minutos em que não jogámos ao nosso melhor nível»

Magnus Andersson, treinador do FC Porto, abordou a derrota dos dragões (33-35) na Liga dos Campeões diante do favorito Paris Saint-Germain, dando conta que o nível da equipa não foi o normal durante "seis/sete minutos", algo que fez a diferença no resultado final."Começámos bem e fizemos algumas coisas boas no ataque, mas contra equipas fortes com o Paris Saint-Germain quando se relaxa e comete alguns erros acaba por se ser penalizado. Na segunda parte, a partir do 23-23, o resultado passou para 24-28, tivemos alguns problemas e cometemos alguns erros e o Paris Saint-Germain aproveitou. Tivemos seis, sete minutos em que não jogámos ao nosso melhor nível, mas fizemos muitas coisas boas e acho que estamos a crescer de jogo para jogo e fazer melhores exibições", resumiu o técnico dos portistas.