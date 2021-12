Magnus Andersson: «Vamos ter de vencer todos os jogos para renovar o título»

Depois da vitória dos dragões no seu primeiro clássico da época, Magnus Andersson mostrou-se mais satisfeito com o resultado do que com a exibição. "Não foi o nosso melhor jogo, mas o adversário era bom e estou satisfeito com a vitória", afirmou o técnico portista, mencionando também o cansaço da equipa após um ciclo intenso de jogos e a importância dos duelos diretos com Benfica e Sporting nas contas do título. Por sua vez, Pedro Cruz falou numa "sensação indescritível" depois da grande exibição num "excelente jogo de andebol". "Vamos ter de vencer todos os jogos para renovar o título", frisou o autor de... 16 golos no clássico.