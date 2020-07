Mahamadou Keita é reforço do Benfica

O Benfica anunciou esta sexta-feira a contratação do andebolista Mahamadou Keita, proveniente do Ivry (França).





Aos 25 anos, o ponta-esquerda franco-maliano chega a Portugal para representar os encarnados, mostrando-se encantado com a mudança, ao mesmo tempo que pretende alcançar muitos êxitos."O Benfica é um grande clube, com muita História, muitas vitórias, e estou muito feliz por estar aqui e representá-lo. Espero ganhar muitos títulos com o Benfica. É a minha primeira vez em Lisboa, estou muito feliz, adoro a cidade", disse ao site oficial do clube.Na temporada passada, pelo Ivry, Keita realizou 17 jogos e apontou 31 golos. No seu currículo consta também a passagem pelo CSM Finances, também do andebol francês.