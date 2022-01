Manuel Gaspar confiante para o Euro'2022: «Não vamos entrar de pé atrás com ninguém»

Já faltam poucos dias para a estreia de Portugal no Europeu'2022, na Hungria/Eslováquia, onde a Seleção Nacional vai medir forças na fase de grupos com Islândia, Hungria e Holanda. O guarda-redes Manuel Gaspar mostrou-se confiante."É uma sensação única [disputar um Europeu pela primeira vez], um objetivo para o qual trabalho diariamente e que sempre quis alcançar. Desde o ano passado que integro este grupo e sempre quis dar o meu contributo, penso que agora chegou a altura de ajudar a Seleção Nacional a alcançar os seus objetivos. Estamos num grupo em que as quatro equipas são de alto nível, sabemos que a Hungria e a Islândia têm maior tradição, no entanto, já os vencemos no passado e não vamos entrar de pé atrás com ninguém. Em relação aos islandeses, sabemos que será um jogo muito disputado, especialmente por ser o jogo de abertura para ambas as equipas, o fator determinante para a vitória poderá ser, com grande grau de probabilidade, a entrega de cada formação neste encontro", afirmou o guardião, em declarações reproduzidas pelo site da Federação.Manuel Gaspar abordou também o legado de Alfredo Quintana e a experiência de Humberto Gomes: "É uma grande responsabilidade, sabemos que estar aqui não é fácil e temos que estar no nosso melhor para honrar o legado dos nossos colegas que nos ajudaram a estar nestes palcos. Somos uma equipa de guarda-redes jovem, o que prova a confiança que depositam em nós e tudo faremos para ir ao encontro dessa expectativa."Como principal objetivo, Portugal pretende atingir o Main Round. "O meu objetivo sempre será ajudar a equipa de que maneira for, dando o melhor de mim para que possamos alcançar o Main Round – a nossa missão. Sei que estar no Europeu é um grande feito individual mas a minha maneira de ser é aproveitar a oportunidade e desfrutar, concretizando um sonho que partilho com os restantes colegas de equipa. Sabemos que o andebol tem crescido em Portugal, o que contribui para que os nossos jogos sejam transmitidos na RTP2 e, uma grande ajuda para nós será que o público demonstre esse crescimento apoiando a Seleção Nacional, mesmo que à distância", observou.Dia 14 (19h30), Portugal- IslândiaDia 16 (17h00), Portugal-HungriaDia 18 (19h30), Holanda-Portugal