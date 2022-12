Manuel Gaspar deixa Sporting

Numa altura da época em que o Sporting está envolvido em várias frentes nacionais e internacional, o clube vai ficar sem o guarda-redes Manuel Gaspar, de 24 anos. O clube anunciou esta noite a saída do internacional português "com efeitos imediatos", atendendo a um pedido do atleta para jogar no estrangeiro."O Sporting Clube de Portugal informa que chegou a acordo com o HBC Nantes para a transferência do andebolista Manuel Gaspar com efeitos imediatos.Mais informa o Sporting CP que, depois de rejeitada uma primeira oferta, o Clube foi sensível ao apelo do atleta - que adoptou, durante todo o processo, uma postura digna e correcta - em jogar numa das ligas mais competitivas do Mundo.Ao Manuel Gaspar, o Sporting CP agradece todo o profissionalismo e compromisso ao longo dos oito anos que representou o Clube, desejando as maiores felicidades pessoais e profissionais"