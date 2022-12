Manuel Gaspar entusiasmado com o estágio de preparação para o Mundial

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Manuel Gaspar, que se mudou do Sporting para o Nantes de Alexandre Cavalcanti e Pedro Portela, está entusiasmado com o estágio, em Rio Maior, de preparação para o Mundial. "Os treinos têm sido muito físicos, com muita carga, mas bastante produtivos. Temos trabalhado os aspetos táticos, pois a prova inicia-se daqui a duas semanas e estamos a melhorar o nosso estilo de jogo", considerou o guardião da Seleção, que tem o objetivo de melhorar o 10º lugar da edição de 2021.

O lateral André Gomes (Melsungen) só chega hoje ao estágio, pois na segunda-feira jogou na Bundesliga.

Em Cracóvia (Polónia), na preparação para o Mundial, a Coreia do Sul, adversária de Portugal no Grupo D e treinada por Rolando Freitas, bateu (28-22) ontem o Brasil.