"É com estas jogadoras e este público que queremos surpreender a Áustria, seria para nós e para Tondela um marco histórico", disse Ulisses Pereira, que, após duas derrotas, procura somar os primeiros pontos na fase de qualificação.O estágio que antecede as duas partidas tem início a 19 de março, em Tondela. A 22 de março, pelas 20:30, Portugal recebe a seleção austríaca no Pavilhão Municipal de Tondela, em encontro referente à 3.ª jornada do grupo 4, liderado pela invicta Roménia.No dia 23 de março, a comitiva nacional viaja do Porto para a Áustria. Em 24 de março, às 19:25 (horas portuguesas), Portugal e Áustria voltam a entrar em campo, desta vez no Handballarena Rieden-Vorkloster, em Bregenz, para a 4ª jornada.Os dois primeiros classificados do grupo 4 apuram-se para a fase final do Campeonato da Europa Seniores Femininos, que terá lugar em França, de 30 de novembro a 16 de dezembro de 2018.Isabel Góis (Madeira SAD) e Jéssica Ferreira (Colégio de Gaia).Maria Pereira (Haukar, Isl), Érica Tavares (Chambray Touraine, Fra), Ana Gante (Colégio de Gaia), Maria Suaré (Club Adesal Cordoba, Esp), Mariana Lopes (Boden Handboll, Sue) e Mónica Soares (Madeira SAD).Francisca Marques (Juventude do Lis), Patricia Rodrigues (HSG Bloomberg, Ale), Carolina Gomes (1.º de Maio/ADA CJ Barros), Cláudio Correia (Alavarium), Soraia Lopes (BMC Nuevas Tec., Esp), Soraia Fernandes (Alavarium), Bebiana Sabino (Colégio de Gaia) e Telma Amado (1.º de Maio/ADA CJ Barros).