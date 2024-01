Martim Costa antecipa Dinamarca e garante: «Não vamos com medo»

Os jogadores portugueses mostraram-se naturalmente satisfeitos pelo triunfo sobre a Rep. Checa e consequente apuramento para a Main Round do Europeu. Após a partida ante os checos, Diogo Rêma, Martim Costa, Gustavo Capdeville e Gilberto Duarte fizeram a sua análise e concordaram na ideia.

Martim Costa

"É muito bom receber o prémio de homem do jogo, mas o mais importante é a vitória e a qualificação para a Main Round, e ajudar a equipa a jogar da melhor forma possível. Isto é só o começo. Depois de amanhã temos um jogo difícil contra a Dinamarca, mas nós queremos levar os dois pontos para a Main Round. Vamos a 100% para ganhar. Não vamos com medo para o jogo contra os tricampeões do mundo. Vamos preparar o jogo para ganhar".

Gustavo Capdeville

"Foi um bom jogo. A forma como entrámos no jogo mostrou o que Portugal queria. Entrámos com um querer muito forte, a defender muito bem e a atacar muito bem, unidos, e isso foi o reflexo do que queríamos. No fim, eles acabaram por diminuir a diferença, mas com o desenrolar do jogo não nos conseguiram alcançar".

Gilberto Duarte

"Estamos muito contentes. Conseguimos o primeiro objetivo, que era passar à Main Round. Fizemos um jogo sólido, estivemos muito bem na defesa, conseguimos anular algumas das armas da República Checa e conseguimos controlar o jogo até ao fim. Agora, está na altura de pensar no próximo passo".