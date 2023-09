Martim Costa: «Foco é o Campeonato e a Final-Four da Liga Europeia»

O jovem Martim Costa, lateral do Sporting, esteve em destaque no site da Federação Europeia (EHF), dando uma entrevista onde define os objetivos ambiciosos da sua equipa."A conquista do Campeonato Nacional é o grande foco. Mas na Liga Europeia da EHF sinto que também temos condições de ir muito longe. Queremos chegar à Final-Four, não é fácil, mas temos muita qualidade para almejar isso, vamos dar tudo até ao fim", afirmou Martim Costa.O artilheiro, de 20 anos, diz que está no bom caminho, após apostar nos leões: "O Sporting teve um impacto enorme no meu desenvolvimento. Estou no Sporting há três anos. Joguei muitas partidas em competições europeias, joguei contra grandes equipas e sempre me senti muito bem. O meu pai, o treinador Ricardo Costa, também me treinou desde criança e sempre aprendi muito com ele", explicou Martim Costa.Aquele que é um dos melhores marcadores da equipa revelou as suas qualidades técnicas e a mentalidade forte: "Sou um jogador corajoso, não tenho problemas em promover o contacto, considero-me muito forte no um contra um. Também sei rematar de fora e considero-me um jogador completo."Em relação à Liga Europeia, Martim Costa analisou os adversários do Grupo H, com húngarps do Tatabanya KC, polacos do Chrobry Glogow e romenos do CSM Constanta."São três equipas com muita qualidade. O Tatabanya é uma equipa muito boa, reforçou-se muito bem e será um adversário muito difícil. Mas olhando para todos os adversários do grupo em geral, não há jogos fáceis nesta competição. Temos que encarar todas as partidas com a maior seriedade", sugeriu o primeira linha.A rematar a peça, Martim Costa, que joga ao lado do irmão Kiko Costa, não poupa elogios ao Sporting: "Somos uma equipa destemida e corajosa. Independentemente do adversário, não temos medo de jogar para vencer. Temos muita qualidade coletiva e muito talento. Procuramos sempre lutar em todos os jogos."O Sporting estreia-se na Liga Europeia a 17 de outubro, na 1.ª jornada do Grupo H, recebendo no João Rocha os polacos do Chrobry Glogow.