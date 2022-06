Martim e Kiko para preparar Europeu sub-20

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O selecionador de sub-20, Carlos Martingo chamou 19 jogadores para um estágio de preparação para o Europeu do escalão que se realiza em Portugal, já com a Seleção na máxima força. Os irmãos Martim e Kiko Costa (Sporting), André Sousa e João Gomes (Águas Santas), jogadores influentes, estão de regresso dia 20, em Vila Nova de Gaia, onde as quinas defrontarão o Egito, a 21, 22 e 24, para afinar o sistema defensivo.

Convocados: Diogo Rêma, Ricardo Brandão, Miguel Oliveira e Ruben Santos (FC Porto), Martim Costa, Francisco Costa e António Machado (Sporting), Tiago Ferreira e Dinis Mota (ABC), João Gomes e André Sousa (Á. Santas),Gabriel Cavalcanti e Duarte Pereira (V. Setúbal), Francisco Oliveira (Madeira SAD), Pedro Oliveira (Avanca), Gabriel Viana (Gummersbach), Nuno Queirós (Sanjoanense), Bernardo Pegas (FC Gaia) e Tiago Teixeira (Póvoa).