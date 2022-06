Martingo poupa manos Costa no estágio de preparação para o Europeu de Sub-20

O selecionador Carlos Martingo chamou 17 jogadores para um estágio de preparação para o Europeu de Sub-20, mas ainda sem os irmãos Costa do Sporting, Martim e Kiko, que vão jogar este fim-de-semana a Final-4 da Taça de Portugal. O estágio decorrerá entre os dias 13 e 17, em Vila Nova de Gaia, com alguns dos jogadores menos utilizados na Seleção de Sub-20, mas que serão alvo de observação do treinador, ainda antes da convocatória final para o Europeu do escalão, que decorrerá entre 7 e 17 de julho, em Gondomar, Vila Nova de Gaia e Matosinhos.

Muitos dos jogadores poupados para o estágio estão envolvidos em provas, pois para além da Final-4 da Taça, estão a decorrer várias provas como a liguilha de acesso ao Campeonato, e as fases finais dos Nacionais de sub-20 e sub-18.