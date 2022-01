Marton Székely: «Vou puxar pelos meus antigos companheiros portugueses»

O ex-guarda-redes do FC Porto, o húngaro Márton Székely, que colmatou na baliza do clube da Invicta o desaparecimento de Alfredo Quintana, saiu cabisbaixo após derrota (30-31) frente à Islândia, na 3.ª e última ronda do Grupo B do Europeu."A eliminação da Hungria foi uma grande deceção. Todos esperavam que a seleção passasse a primeira fase, temos de trabalhar mais, pois os adeptos mereciam. Agora, vou puxar pelos meus antigos companheiros portugueses no encontro frente à Holanda", sustentou Szekély, à espera que os Heróis do Mar vençam pelo menos por 2 golos para seguirem em frente.