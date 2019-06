Matosinhos recebe enchente para a festa

Portugal defronta hoje em Matosinhos a Lituânia no último jogo da qualificação para o Europeu, um encontro que será sobretudo de festa, depois de a Seleção ter selado o apuramento na Roménia. Segundo a organização, os bilhetes estão esgotados, sendo esperadas mais de três mil pessoas a apoiar Portugal.

Quanto ao último treino, realizado ontem e apenas poucas horas após o regresso da Roménia, com bastante atraso, foi mais uma oportunidade para os 18 jogadores convocados descontraírem, com o selecionador Paulo Pereira a privilegiar... um jogo de futsal com a participação de três equipas de seis jogadores.

No final, o técnico reconheceu as condicionantes para o derradeiro embate. "O jogo de amanhã [hoje] envolve algum risco face à viagem atribulada, chegámos algo fatigados. Mas queremos presentear o público com um bom jogo e manter o mesmo nível da qualificação. A Lituânia, se vencer, ganha pontos para lutar pelo apuramento."

O selecionador nacional falou em muito trabalho para se chegar a este apuramento. "Depois de uma qualificação difícil, não tão complicada após a vitória sobre a França, é necessário entender que os resultados são algo de normal, de muito trabalho de todos. Para culminar neste êxito, foi trabalho de muitos anos."

Ainda que se esteja a meses de distância do Europeu, Paulo Pereira já define os objetivos. "Queremos ficar entre as 12 melhores equipas. O primeiro grande objetivo é passar a 1ª fase, depois melhorar o 7º lugar conseguido no Europeu da Croácia, em 2000."