O lateral português Miguel Baptista é reforço do Nava, equipa de andebol espanhola que subiu esta época à primeira divisão.O jogador, de 23 anos, deixa o ABC, que representou na última temporada, por empréstimo do FC Porto.Miguel Baptista, formado no Salvaterra de Magos, jogou também no Avanca, durante quatro épocas, antes de uma curta passagem pelos franceses do Charthes, em 2017/18.O andebolista é o segundo reforço do Nava, depois de garantir na última semana a chegada do central central espanhol Rodrigo Pérez Arce.