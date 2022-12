Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Miguel Braga e as queixas do FC Porto no andebol: «Esqueceram-se do 'golo fantasma' que lhes valeu uma vitória» Diretor de comunicação do Sporting com publicação nas redes sociais





• Foto: David Cabral Santos