Miguel Espinha e Fábio Silva fora dos convocados para o Europeu de andebol

O selecionador Paulo Pereira divulgou este sábado a convocatória final para os dois jogos de preparação frente à Alemanha (dias 4 e 6), tendo em vista a participação no Campeonato da Europa. Depois de ter chamado 20 atletas para o estágio de Rio Maior, Paulo Pereira 'cortou' agora dois atletas: Fábio Silva (Avanca) e Miguel Espinha Ferreira (Ciudad Encantada), com Rui Silva a estar ausente nestes jogos, devido ao nascimento do filho no início do ano."As escolhas já estavam feitas antes deste estágio – embora depois pudesse haver algo que impedisse que nós mantivéssemos a escolha mas, na altura, tudo mais ou menos normal. Não houve nenhum impedimento que nos fizesse alterar o que já estava previsto. Agora também conversámos com eles, para estarem prontos, porque o facto de terem estado aqui no estágio pode validar a participação deles, no caso de acontecer alguma coisa com algum atleta em competição, eles serão chamados rapidamente. É sempre um momento difícil para todos mas os dois atletas que saíram tiveram um comportamento excecional", justificou o selecionador nacional, em declarações ao site da Federação (FPA).O Europeu na Alemanha realiza-se de 10 a 28 de janeiro, com Portugal a defrontar na fase de grupos a Grécia (11), República Checa (13) e Alemanha (15).Diogo Rêma (FC Porto) e Gustavo Capdeville (Benfica)Leonel Fernandes (FC Porto), Pedro Oliveira (FC Porto), António Areia (FC Porto) e Pedro Portela (Sporting): Alexandre Cavalcanti (HBC Nantes), Gilberto Duarte (AIX), Gonçalo Vieira (Fenix Toulouse), Salvador Salvador (Sporting), Kiko Costa (Sporting) e Joaquim Nazaré (Skjern): Martim Costa (Sporting) e Miguel Martins (Veszprém): Daymaro Salina (FC Porto), Luís Frade (Barcelona) e Ricardo Brandão (CB Cangas)