Miguel Gomes reforça Huesca por duas temporadas

O andebolista português Miguel Gomes, que alinhava no Sporting da Horta, vai reforçar o Huesca por duas temporadas, anunciou esta quinta-feira a equipa da 1.ª divisão espanhola.

O central, de 24 anos, com 1,84 metros e 88 quilos, foi formado no Águas Santas e chega ao Huesca proveniente do Sporting da Horta, onde passou as duas últimas temporadas.

Miguel Gomes, campeão nacional nos vários escalões de formação, iniciou-se no andebol no clube maiato e, após representar o Arsenal CD, em 2018, transferiu-se para o Sporting da Horta.