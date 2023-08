Miguel Laranjeiro preocupado com cortes da Santa Casa: «Sem jogos não há apostas»

Sporting e Torrelavega fizeram ontem guarda de honra à seleção ACR, solidarizando-se com o desporto para deficientes, oportunidade para a inclusão. Miguel Laranjeiro, da FAP, demonstrou preocupação perante os cortes às federações da Santa Casa, pois as Seleções vão ter mais problemas para financiar as suas atividades se as intenções da provedora Ana Jorge se mantiverem.





"Espero que haja visão quanto à importância dos apoios da Santa casa para o desporto. Sem atletas, sem equipas, sem federações, sem jogos, não há apostas no Placard. O apoio da Santa Casa é menor do que aquilo que o desporto dá à Santa Casa", sublinhou o responsável federativo.

Viseu acolheu também um Seminário Técnico, onde vários preletores, entre os quais Jorge Carvalho, criticaram o sistema político desportivo e o modelo de financiamento em Portugal. "Não há investimento no desporto em Portugal, temos um sistema baseado no regime do Estado Novo, burocratizado, sem empreendedorismo, nem inovação", considerou Jorge Carvalho, ex-diretor do departamento do desporto do IPDJ.