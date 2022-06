Miguel Martins campeão na Hungria

Com 4 golos marcados, o central Miguel Martins não defraudou ontem as expectativas, sendo peça fundamental no triunfo (30-29) do Szeged em plena Veszprém Arena, que valeu o bicampeonato da Liga da Hungria, uma das mais fortes da Europa.

A equipa do internacional (ex FC Porto), de 24 anos, tinha perdido (28-29) em casa, mas um golo no último segundo da final do playoff, do pivô húngaro Miklós Rosta, a passe do esloveno Dean Bombac, valeu o título, devido ao maior número de golos marcados fora.







Pelo segundo ano consecutivo, a equipa de Szeged, que esta temporada contou com o reforço Miguel Martins, deverá jogar na Liga dos Campeões, tal como o Veszprém, que no próximo fim-de-semana vai jogar a Final-4 da mesma competição europeia, com Kielce, Barcelona e Kiel.