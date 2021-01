Miguel Martins e a vitória frente à Islândia: «Mostrámos mais entrega e união»

Miguel Martins foi considerado o MVP da vitória de Portugal frente à Islândia, no arranque do Mundial do Egito.





"Fizemos um excelente jogo, frente a excelente equipa. Vínhamos de dois jogos contra eles a contar para a qualificação do Europeu'2022 e sabíamos que ia ser jogo um diferente e mais complicado. Esta vitória foi prova que estudámos melhor o adversário e fizemos em campo muito mais que eles. Notou-se a entrega desta equipa, e para mim, com o talento que temos, o céu é o limite. Como disse o nosso treinador, temos de pensar jogo a jogo", comentou Miguel Martins, no final da partida."Feliz por ser o MVP mas o mais difícil é manter o nível nos próximos jogos. Quero realçar o trabalho da equipa. Acho que o mais importante foi a entrega e a união. Queremos continuar assim, porque queremos muito isto... A força e a capacidade de união são os pontes fortes desta Seleção. Não me lembro uma bola dividida que não foi nosssa. E é nesses detalhes que fazem a diferença.