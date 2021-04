Miguel Martins e Miguel Espinha ficam na bancada

Portugal joga no final de tarde desta quinta-feira a qualificação direta para o Europeu'2022, bastando um empate em Tel Aviv frente a Israel, para carimbar a passagem no Grupo 4.





Dos 18 convocados pelo selecionador Paulo Pereira, vão ficar de fora o central do FC Porto Miguel Martins, que se encontra tocado, e o guarda-redes do Huesca (Espanha) Miguel Espinha, um estreante nos trabalhos da Seleção A.Portugal terá ainda jogo no domingo, frente à Lituânia, em Matosinhos.