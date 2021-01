Miguel Martins e o duelo com Marrocos: «É importante entrarmos concentrados»

No dia seguinte à vitória de Portugal frente à Islândia na estreia do Mundial do Egito, a Seleção Nacional já prepara o segundo encontro do Grupo F, agendado para sábado diante Marrocos. Miguel Martins, eleito o melhor jogador em campo (MVP) do triunfo frente aos islandeses, não tem dúvidas das capacidades dos 'Heróis do Mar'.





"MVP? É sempre bom ver o que o nosso trabalho seja reconhecido. Feliz pelo jogo e ajudar a vitória. Mas como disse ontem após o jogo, o mais importante é ajudar a vencer. Sou central e a minha missão é distribuir jogo, e foi graças a aos meus companheiros, que abriram espaços, que consegui ajudar", salientou Miguel Martins, que esteve em grande destaque no triunfo inaugural de Portugal frente a um seleção poderosa."Sabíamos que este jogo com a Islândia ia ser um diferente. Ambas as equipas estudaram muito bem o adversário e acabámos por preparar melhor o jogo. Deixámos tudo em campo, como se viu nas bolas divididas, onde ganhámos praticamente todas", comentou Miguel Martins, que mantém os pés bem assentes na terra."Entrar bem no jogo é sempre bom, mas nós com a experiência que temos, sabemos que podemos entrar mal e podemos dar a volta ao resultado durante a partida. Na Islândia entrámos muito bem e correu tudo mal na segunda parte...", recordou."Relativamente aos outros jogos frente a Marrocos e Argélia, acho que todos são de igual importância. Temos de encarar jogo a jogo e vencer todos eles. A principal característica de Marrocos e depois a Argélia é a capacidade que têm de se entregar ao jogo. São muito possantes fisicamente e aguerridos, e sabem jogar andebol. Não vai ser fácil, mas se entrarmos concentrados desde o início, com uma boa defesa, sair bem para o contra-ataque, penso que somos melhores e podemos vencer", realçou, antes de descrever a 'bolha' onde a Seleção está inserida no Egito."Todos sabemos que estamos a viver uma época atípica. Temos que seguir as medidas, acho que está tudo correr bem, numa bolha. É basicamente vida de hotel, nos almoços estamos numa sala so par nós. Depois é usar mascarra, estamos isolados e raramente vemos outras seleções", disse.O encontro de Portugal frente a Marrocos está agendada para sábado, às 17h00.