Miguel Martins revela ambição

Ao segundo dia de treinos em Rio Maior, Miguel Martins foi o porta-voz da ambição da Seleção que prepara o Mundial que se disputa de 11 a 29 de janeiro. Na primeira fase, Portugal defronta o Islândia (dia 12), Coreia do Sul (14) e Hungria (16) em Kristianstad, na Suécia. "O estágio está a correr bem, temos feito treino físico e começámos a preparação dos jogos, sobretudo o primeiro, com a Islândia. Os jogadores estão motivados, acreditamos que podemos fazer algo grande no Mundial e mostrar que o que acontecu no Europeu foi só um percalço. Quanto aos rivais, podemos vencer qualquer um", sublinha o central de 25 anos, que atua nos húngaros do Pick Szeged.