Miguel Sánchez reforça andebol do Benfica

O ponta esquerdo internacional espanhol Miguel Sánchez, de 28 anos, é reforço do andebol do Benfica, informou esta terça-feira o clube lisboeta no seu site oficial.

"Miguel Sánchez, andebolista de 28 anos, é o mais recente reforço do SL Benfica. Após ter representado o KS Kielce, o ponta-esquerda espanhol optou por um projeto desportivo entusiasmante", refere o Benfica.

O andebolista, campeão nacional pelo KS Kielce, considerou estar num bom momento da carreira e que o Benfica é "o sítio indicado para jogar".

"Esta equipa está construída para fazer grandes coisas. Vai assistir-se a bons espetáculos de andebol. Esperemos que todos fiquem muito orgulhosos pelo nosso trabalho aqui", acrescentou o jogador, em declarações à BTV.