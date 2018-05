Continuar a ler

A dois minutos do intervalo, o Montpellier, que se apresentou na baliza com um intransponível Vincent Gerard, elevou a diferença para quatro golos (15-11), mas o Nantes reagiu e ainda encurtou para três no final da primeira parte (16-13).Um início fulgurante do Nantes na segunda parte, com três golos consecutivos de Espen Lie Hansen, empatou a final (16-16), tendo o Montpellier demorado 4.40 minutos para conseguir marcar o seu primeiro golo após o intervalo (17-16).O Montpellier, que venceu o grupo D da fase regular da Liga dos Campeões, no qual participou o Sporting, voltou a alargar a vantagem para três golos (21-18), mas o Nantes, que no sábado surpreendeu o Paris Saint-Germain, empatou a 24 a 10 minutos do fim.Com tudo em aberto, o Nantes congelou, muito por culpa de uma série de erros nas várias fases de construção de jogo, enquanto o Montpellier, com um parcial de cinco golos consecutivos, descolou para 29-24.A controlar, o Montpellier manteve o Nantes à distância e venceu por 32-27, conquistando o seu segundo troféu, para suceder aos macedónios do Vardar. Continua a ser o único clube francês a conquistar o título europeu.Diego Simone e Ludovic Fabregas, ambos com seis golos, foram os jogadores em destaque no capítulo da concretização na equipa do Montpellier, enquanto Kiril Lazarov, também com seis, esteve em evidência no Nantes.A Liga dos Campeões de 2017/18 teve um pódio inteiramente francês, uma vez que o Paris Saint-Germain, no jogo de despedida de Daniel Narcisse, venceu o Vardar por 29-28.