Montpellier contrata dois andebolistas portugueses

O Montpellier, clube de andebol francês campeão da Europa, anunciou este domingo a contratação dos internacionais portugueses Gilberto Duarte e Aléxis Borges.Gilberto Duarte, de 28 anos, deixa assim os espanhóis do FC Barcelona para se comprometer por três épocas, a partir de junho."É um jogador experiente em grandes competições internacionais. Jogou no FC Porto, nos polacos do Plock e agora no FC Barcelona. Ataca tão bem quanto defende. Tem experiência em diferentes perfis de clube. Vai ser um grande jogador do nosso projeto", referem os gauleses.O pivot Aléxis Borges, de 27 anos, e que atua no FC Porto, também se vinculou por três épocas, a partir de junho de 2020, sendo que é possível o seu ingresso nos gauleses na próxima época."Atua no FC Porto. É um jogador muito forte fisicamente. O fato de já ter jogado com Gilberto Duarte também pesou na escolha. Esses dois jogadores conhecem-se bem e têm faculdades físicas muito variadas. Vai dar corpo à força de trabalho e, especialmente, impor o seu físico", completam.