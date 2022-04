Montpellier-FC Porto, em direto

há 10 min 20:25

Está concluída a primeira parte do Montpellier-FC Porto!



Victor Sousa / Movephoto

Primeira parte para esquecer do FC Porto. O embate com o Montpellier arrancou de forma equilibrada, mas a partir do minuto 12 os dragões somaram várias oportunidades desperdiçadas que os franceses, de forma exímia, aproveitavam em contra-ataque. O 'fosso' no marcador foi crescendo com o passar do tempo e nem as duas pausas técnicas de Magnus Andersson ajudaram os jogadores do FC Porto a reencontrar o rumo do encontro. Ao final de meia-hora, o marcador está com um 19-11, favorável para os franceses.