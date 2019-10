Mundiais: Irina Rodrigues chega com "mais bagagem" e confiança

A atleta Irina Rodrigues está presente pela terceira vez em Campeonatos do Mundo de atletismo e diz que chegou a Doha bem mais experiente, já com "mais bagagem" e com muita confiança num bom resultado.Para a lançadora do disco, é a terceira vez em Mundiais, após ter sido 31.ª em 2015 e 21.ª em 2017. Mas no ano passado já foi a nona no Europeu e este ano chega com a 16.ª melhor marca entre as inscritas, o que lhe dá margem para "sonhar com a final".Aos 28 anos, sente que chegou finalmente o momento da afirmação, atendendo à boa preparação feita e os níveis de confiança conseguidos."A pressão é relativa e sempre depende de nós, das expectativas que temos. Sinto que fiz um bom trabalho e que fiz tudo o que podia para estar aqui bem... mas eu não consigo chegar e dizer 'vou fazer isto', é sempre uma incógnita", referiu a atleta, que tem como melhor registo esta época 62,74 metros."Por vezes, temos tudo certo, chegamos ali e nem sempre conseguimos demonstrar aquilo que trabalhámos... vamos ver", acrescenta.Um aspeto que muda é mesmo a experiência, que considera uma mais-valia para ela: "Acho que é sempre importante vir com 'bagagem', claro que as outras experiências não foram muito positivas, mas espero que desta vez esteja numa forma e numa calma diferentes", assinalou."Os campeonatos estão a ter surpresas, há sempre muitas incógnitas, muitos ficam aquém do que estavam à espera e são grandes campeões. Espero que a mim me corra bem", disse a atleta, que compete na quarta-feira, pelas 18 horas locais (16 em Lisboa).Na mesma qualificação estará outra portuguesa, Liliana Cá, que se apresenta com uma marca de qualificação de 59,69 metros e com um sétimo lugar no Europeu do ano passado.