Cabo Verde entrou esta quinta-feira a ganhar no Mundial, ao derrotar o Uruguai por claros 33-25, no arranque do Grupo C em Gotemburgo (Suécia).A seleção orientada por Ljubomir Obradovic, atual técnico do Avanca, esteve em Gualther Furtado o seu melhor marcador, com seis golos.Na próxima jornada, Cabo Verde defronta a Suécia.