Mundial de andebol: Chema Rodriguez e Frankis Carol eliminados

O adjunto da Hungria e treinador do Benfica, Chema Rodriguez, e o primeira-linha do Sporting e do Qatar, Frankis Carol, foram mandados ontem para casa, após as suas equipas não resistirem aos ‘quartos’ do Mundial. Os magiares colocaram pressão na França, carrasca de Portugal na Main Round, mas perderam (32-35) no prolongamento. Já o Qatar foi derrotado frente à Suécia (23-35): Carol fez cinco golos.

A Dinamarca, campeã em título, teve dificuldade em eliminar o Egito, mas venceu (39-38) no desempate por livres de sete metros, enquanto a bicampeã europeia Espanha dominou (31-26) a dupla vice-campeão mundial Noruega. Dinamarca-Espanha e Suécia-França são as meias-finais de amanhã.