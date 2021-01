Mundial de andebol: Frankis Carol luta por meias-finais

O lateral do Sporting, Frankis Carol, tem hoje (19h30) a missão de conduzir o Qatar às meias-finais do Mundial, em jogo frente à Suécia. Com 53 golos marcados, é o maior goleador da competição, tendo como rival neste particular o norueguês Sander Sagosen (50). "Vai ser um jogo difícil. A Suécia tem uma boa equipa, com bons jogadores. Para o Qatar é mais uma final e temos de ir com tudo", disse Frankis Carol a Record.





Destaque ainda para a Hungria, com o treinador do Benfica, Chema Rodríguez, na equipa técnica, que defronta a França.A Dinamarca, campeã em título, terá pela frente o anfitrião Egito, e a Espanha, bicampeã europeia, defronta a dupla vice-campeã mundial Noruega.