Mundial de andebol: Portugal-França, em direto

17' - 'Bomba' de André Gomes a 110 km/h e Portugal reduz a diferença! (8-11)





17' - Romain Lagarde marca e a França abre uma diferença de 4 golos no marcador17' - Portugal desperdiça o ataque com um passe defeituoso de Miguel Martins.16' - Kentin Mahé remata dos 9 metros, Quintana ainda toca na bola mas não impede o golo francês.15' - Portugal responde! Bélone Moreira marca em penetração e mantém os Heróis do Mar a dois golos dos gauleses.15' - N’Guessan está imparável e faz o 5ç golo da conta pessoal.14' - Grande golo de André Gomes e exclusão para Luka Karabatic! Portugal aproxima-se da França!13' - Marca a França. Thimothey N’Guessan faz o 4º golo na partida com um remate cruzado na zona dos 9 metros.13' - Responde Miguel Martins e faz o primeiro golo da conta pessoal!12' - Dika Mem com um forte remate de meia-distância volta a colocar a diferença em três golos.11' - Mau passe de André Gomes. Portugal perde possibilidade de ficar a um golo dos gauleses..10 ' - Quintana defende um livre de 7 metros a remate de Kentin Mahé!10' - Marca Rui Silva! Portugal reduz a desvantagem.Paulo Pereira, selecionador nacional, solicita um desconto de tempo.9' - Portugal não consegue marcar em inferioridade numérica, a França responde com golo de Michael Guigou e abre vantagem de três golos.8' - N’Guessan marca pela terceira vez e sofre um toque de Gilberto Duarte. Exclusão de 2 minutos para o português.8' - Mais um remate de Rui Silva, desta vez não acerta no alvo.7' - Dika Mem faz o segundo da conta pessoal e os franceses saltam para a frente do marcador7' - Grande jogada de Portugal mas Rui Silva não consegue bater o guarda-redes da França.6' - França volta a empatar a partida com golo de Dika Mem.6' - Diogo Branquinho! Golo de Portugal em contra-ataque!5' - Victor Iturriza vê o cartão amarelo. Portugal tenta conter o ataque dos gauleses.4' - Alexis Borges recebe um passe picado e volta a marcar para Portugal!3' - Remate de de Fábio Magalhães travado pelo bloco gaulês. Na resposta N’Guessan faz o segundo da França.2' - Thimothey N’Guessan faz o empate, depois de Quintana já ter feito uma bela defesa.1' - Marca Alexis Borges! Portugal entra a ganhar!- Tudo a postos para o início do encontro.- Equipas já alinhadas. Tocam os hinos nacionais de Portugal e França.- Portugal terá pela frente uma das seleções mais fortes da modalidade e que já foi campeã mundial em 6 ocasiões. Convém lembrar que a França conquistou 4 das últimas 6 edições da prova.- No histórico de confrontos, o saldo é favorável aos gauleses: venceram 4 dos 6 jogos realizados. Portugal conseguiu 2 triunfos.- Já há equipas oficiais:Alfredo Quintana, Humberto Gomes, Miguel Martins, Rui Silva, Pedro Portela, Diogo Branquinho, António Areia, Victor Iturriza, Daymaro Salina, Alexis Borges, Gilberto Duarte, João Ferraz, Bélone Moreira, Alexandre Cavalcanti, André Gomes e Fábio Magalhães.Selecionador: Paulo PereiraVincent Gérard, Yann Genty, Romain Lagarde, Kentin Mahé, Luc Abalo, Michael Guigou, Hugo Descat, Nicolas Tournat, Luka Karabatic, Ludovic Fabregas, Nédim Rémili, Melvyn Richardson, Dika Mem, Thimothey N’Guessan, Adrien Dipanda e Valentin Porte.Selecionador: Guillaume Gille- Gustavo Capdeville, Diogo Silva, Luís Frade e Leonel Fernandes não entram nas opções do selecionador nacional, Paulo Pereira, para o encontro com a França.- A Noruega venceu a Islândia por 35-33 num jogo que terminou há pouco e com este resultado Portugal está mesmo obrigado a vencer a França para passar à fase a eliminar do Mundial.- Boa noite! Seja bem-vindo ao direto do jogo decisivo de Portugal no Mundial de andebol! A Seleção Nacional defronta a França, a partir das 19h30, na última jornada da 'main round' 3 e precisa de uma vitória para garantir o apuramento para os quartos-de-final da prova.leva até si, ao minuto, todas as incidências do encontro. Fique connosco!