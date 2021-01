Portugal vence a Islândia (11-10) ao intervalo nesta 1.ª jornada do Grupo F do Mundial. A Seleção Nacional não entrou bem na partida, conseguiu encontrar o seu ritmo e passou para a frente do marcador depois dos 20 minutos. Destaque para o guarda-redes Alfredo Quintana, já com uma mão cheia de grandes e decisivas defesas. André Moreira, com 3 golos, é para já o melhor marcador de Portugal. Elisson também marcou 3 para a Islândia. Perspetiva-se uma grande 2.ª parte. Continue connosco!



Final da 1.ª parte! Portugal em vantagem (11-10) diante da Islândia!





29’ – Alfredo Quintana volta a defender, guarda-redes islandês responde na outra baliza e Bélone Moreira desperdiça um livre de sete metros.29' - André Gomes aguenta a carga e marca para Portugal. Exclusão para Omar Magnusson e Portugal na frente! (11-10)Paulo Pereira, selecionador português, solicita um desconto de tempo.28' - Elisson converte um livre de sete metros e repõe a igualdade (10-10)27' - Marca António Areia! Portugal novamente na frente! (9-10)26' - Gudmundsson empata a partida. (9-9)25’ – Mais uma grande defesa de Alfredo Quintana!24' - Violação de passos assinalada a Bélone Moreira, que vê o golo anulado.24' - Kristjansson reduz a desvantagem. (9-8)23' - Bélone Moreira remata ao poste. Portugal joga com mais um elemento nesta altura.22' - Espetacular Alfredo Quintana! Duas defesas consecutivas do guarda-redes português!Desconto de tempo solicitado pelo selecionador da Islândia21' - Novo golo de Diogo Branquinho. Portugal a aproveitar os erros da Islândia e tem agora 2 golos de vantagem! (9-7)21' - Diogo Branquinho coloca Portugal na frente pela primeira vez! (8-7)20' - Grande golo de Pedro Portela a empatar novamente a partida! (7-7)19' - Segundo golo para Elisson, num contra-ataque após passe falhado de Fábio Magalhães. (6-7)17' - Pedro Portela faz o empate com um remate desde a ponta direita. (6-6)16' - Islândia desperdiça ação atacante e pelo meio houve duas defesas de Alfredo Quintana.14' - Victor Iturriza empata a partida mas os islandeses respondem por Gislason. (5-6)13' - Islândia volta a passar para a frente. Marca Elisson. (4-5)12' - André Gomes volta a marcar e Portugal empata a partida! (4-4)11' - Quintana defende um livre de sete metros. Portugal joga com menos um por exlusão de Rui Silva.9' - Grande golo de Rui Silva num remate cruzado! Portugal reduz! (3-4)Defesa agressiva da Islândia e Portugal com dificuldades no ataque.7' - Marca a Islândia em contra-ataque, após mau passe de Bélone Moreira. (2-4)6' - Islândia de novo com 7 elementos.5’ - Jonsonn volta a marcar para a Islândia e André Gomes responde logo a seguir (2-3)5' - Rui Silva faz o primeiro golo de Portugal! (1-2)4' - Dois minutos de exclusão para Gislason. Portugal em superioridade numérica.4' - Remate de Rui Silva travado pelo bloco inslandês.2' - Magnusson faz o segundo da Islândia num livre de sete metros. (0-2)2' - André Gomes remata ao poste no primeiro ataque português.1' - Primeiro ataque da Islândia e primeiro golo do jogo. (0-1)- A partida está prestes a iniciar-se.- No outro jogo do Grupo F da 1.ª jornada, a Argélia venceu Marrocos por 24-23.- Equipas já alinhadas na quadra do New Capital Sports Hall, no Cairo. Ouve-se 'A Portuguesa'.- Boa noite, caro leitor! A Seleção Nacional estreia-se esta quinta-feira no Mundial de andebol que se realiza no Egito! Portugal defronta a Islândia, na 1.ª jornada do Grupo F, num encontro marcado para as 19h30.leva até si, ao minuto, todas as incidências da partida. Fique connosco!