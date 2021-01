Mundial de andebol: Portugal-Noruega, em direto

12' - Golo de Alexis Borges! Portugal de novo na frente do marcador! (5-6)





11' - Duas perdas de bola consecutivas, uma para cada lado.11' - Empata a Noruega. Golo de O'Sullivan. (5-5)10' - Rui Silva remata ao poste, Pedro Portela recupera e na sequência André Gomes atira por cima. (5-4)9' - Defende Quintana! Portugal pode chegar aos 2 golos de vantagem...9' - Golo de Portugal! Rui Silva assiste André Gomes que remata no ar e volta a dar vantagem à Seleção Nacional! (5-4)7' - Jogo empatado nesta altura (4-4).5' - Reinkind coloca os nórdicos na frente do marcador (2-3)5' - Joendal volta a empatar a partida (2-2) e de novo as duas equipas com 7 jogadores.4' - Quintana defende e marca para Portugal! 10º golo do guarda-redes português neste Mundial! Portugal em vantagem! (2-1)3' - Golo de André Gomes! Portugal faz o primeiro golo nesta partida! (1-1)3' - Remate forte de Rui Silva, defesa do guarda-redes mas o português foi carredo em falta. Esclusão também para a Noruega e nesta altura 6 para 6 em campo.2' - Marca a Noruega pro Sagosen. Exclusão para Alexis Borges. (0-1)1' - Primeira posse para Portugal. Pedro Portela faz o primeiro remate mas o guarda-redes norueguês defende.- Tudo pronto para o início da partida!- É agora a vez do hino da Noruega.- Toca nesta altura 'A Portuguesa'.- Equipas já alinhadas na quadra do pavilhão que recebe o Portugal-Noruega. Daqui a pouco vão ouvir-se os hinos.- Para a partida desta noite, em Gizé, Paulo Pereira já poderá contar com o pivô Daymaro Salina, que havia falhado o encontro com a Argélia. De fora das opções do selecionador português continuam o também pivô Luís Frade, o guarda-redes Gustavo Capdeville e dois laterais-direitos: Diogo Silva e João Ferraz.- Além da Noruega, Portugal terá de medir forças com França e Suíça, seleções que esta tarde venceram os respetivos jogos da 1.ª jornada da ronda principal. Os franceses bateram a Argélia (29-26) e os helvéticos derrotaram a Islândia (20-18).- Portugal conseguiu o pleno de vitórias na primeira fase frente a Islândia (25-23), Marrocos (33-20) e Argélia (26-19) e chega a este 'main round' com 4 pontos. A equipa de Paulo Pereira tenta terminar num dos dois primeiros lugares do Grupo 3, os únicos que dão acesso à fase a eliminar do Mundial.- Boa noite, caro leitor! A Seleção Nacional cumpre esta quarta-feira o primeiro jogo na ronda principal do Mundial de andebol e defronta a Noruega a partir das 19h30.leva até si, ao minuto, todas as incidências da partida. Fique connosco!