Mundial de andebol: Suécia dá 'show' e afasta poderosa França rumo à final 20 anos depois

A Suécia apurou-se esta sexta-feira para a final do Campeonato do Mundo de andebol, que decorre no Egito, 20 anos depois, após afastar a França (32-26), num encontro em vulgarizou a seis vezes campeã do torneio.

Diante da equipa mais titulada de sempre - recordista de seis mundiais, dois Jogos Olímpicos e quatro europeus -, os nórdicos, que já ergueram o troféu de campeões do mundo em quatro ocasiões, desde cedo conseguiram anular o favoritismo dos gauleses, que, nos 'quartos', tiveram de recorrer ao prolongamento para afastar a Hungria (35-32).

Liderados pelo ponta Hampus Wanne, o melhor marcador do desafio (11 golos), a Suécia dominou a França, quer no capítulo ofensivo quer no defensivo, e nem mesmo uma escassa liderança gaulesa (7-6), aos 14 minutos, impediu os suecos de chegar ao intervalo a vencer de forma confortável (16-13).

Demasiado refém de Dika Mem e Hugo Descat, a França corria atrás de um resultado difícil de inverter, perante um adversário que deu uma lição na defesa, muito por culpa da grande exibição da guarda-redes Andreas Palicka, o homem do jogo.

Nos segundos 30 minutos, e com alguma facilidade, os nórdicos comandaram a primeira meia-final com cinco golos de diferença em vários momentos, antes de fechar o encontro com seis a seu favor e garantir o lugar na grande final, que não atingiam desde 2001, no mundial de França, quando perderam a final para os anfitriões gauleses.

Ainda hoje, a partir das 19:30 (hora de Lisboa), a detentora do troféu Dinamarca e a campeã europeia Espanha vão lutar pela outra vaga.