Mundial de Clubes: Benfica derrotado pelos sauditas do Khaleej

Depois de ter falhado o objetivo de atingir as meias-finais na inédita participação no Mundial de Clubes, o Benfica voltou a perder neste sábado na competição que decorre na Arábia Saudita, tendo caído frente aos anfitriões Khaleej, por 35-32, no luta pelo quinto lugar.Ao intervalo, as águias venciam por 16-15. Com oito golos, Petar Djordjic foi o melhor marcador das águias. Do lado dos sauditas, Hassan Kaddah brilhou com 14 tiros certeiros. Consulte aqui a ficha.Neste domingo, o Benfica termina a participação no Mundial de Clubes frente aos brasileiros do Taubaté, que perderam hoje diante os tunisinos do Tunis, por 35-32, na atribuição do 7.º lugar.