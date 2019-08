Mundial de Sub-19: Portugal perde com Dinamarca e acaba em quarto lugar

Portugal perdeu este domingo com a Dinamarca, por 35-27, e terminou o Mundial de andebol de sub-19, a decorrer em Skopje, na Macedónia do Norte, como quarto classificado.

A seleção portuguesa, que chegou ao Mundial na qualidade de substituto do ausente representante da Oceânia, em virtude do 12.º lugar registado no Europeu de sub-18, tinha feito uma campanha perfeita até às meias-finais.

Um jogo em que perdeu no sábado com o Egito (41-36), que ainda hoje discutirá o título com a Alemanha, e já hoje, na atribuição do terceiro lugar com a Dinamarca, seleção que tem três títulos mundiais de juniores de andebol.

Hoje, a equipa lusa já perdia ao intervalo por quatro golos (15-11), vantagem que a Dinamarca fez por dilatar na segunda metade, terminando com uma diferença de oito golos.

Um resultado que teve grande contributo de Mads Hangaard, com 10 golos, secundado por Emil Jessen, com oito. Na equipa das quinas André Sousa e Salvador foram os melhores marcadores, com quatro golos cada.