Mundial: Dinamarca arrasa Chile na estreia

No segundo jogo do dia inaugural do Mundial de andebol, a Dinamarca registou um triunfo expressivo frente ao Chile, por 39-16, no Grupo C, numa partida arbitrada pela dupla portuguesa Ricardo Fonseca e Duarte Santos.Na Royal Arena, em Copenhaga, a seleção anfitriã entrou muito forte e foi para o intervalo a ganhar por arrasadores... 22-4. No segundo tempo a formação sul-americana encurtou as distâncias mas o vencedor da partida nunca esteve em causa. O melhor marcador do encontro foi o dinamarquês Casper Mortensen, com 8 golos.A próxima partida dos dinamarqueses é frente à Tunísia, no sábado.