Mundial: Espanha bate França e conquista o bronze

No jogo de atribuição do terceiro lugar do Mundial do Egito, a Espanha venceu este domingo a França por 35-29, arrecadando a medalha de bronze.





Depois de terem sido eliminados nas meias-finais pela Dinamarca e Suécia, respetivamente, Espanha e França protagonizaram um duelo equilibrado, com os espanhóis a mostrarem-se mais competentes. Ao intervalo, a seleção espanhola (campeã europeia) liderava por 16-13. O melhor marcador da partida foi Dujshebaev, com oito golos.Mais logo (16h30) disputa-se a final entre Suécia e Dinamarca.