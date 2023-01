Mundial: Hungria de Chema derrota Coreia do Sul de Rolando Freitas

No jogo inaugural do Grupo D do Mundial, onde está inserido Portugal, a Hungria venceu a Coreia do Sul, por 35-27, num duelo entre treinadores bem conhecidos do público português.A seleção magiar, orientada pelo atual técnico do Benfica Chema Rodríguez, confirmou o seu favoritismo diante o conjunto liderado pelo português Rolando Freitas, num duelo em que vencia por 21-11 ao intervalo em Kristianstad.Na próxima jornada, a Coreia do Sul defronta Portugal, enquanto a Hungria defronta a Islândia. Ambos os jogos são no sábado.