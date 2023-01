Mundial: Hungria derrota Islândia com reviravolta e está apurada para a Main Round

A seleção de andebol da Hungria venceu este sábado por 30-28 a Islândia, no fecho da segunda jornada do Grupo D do Mundial, em Kristianstad, na Suécia, que conta com Portugal, vencedor por 32-24 perante a Coreia do Sul.

A Hungria, orientada por Chema Rodríguez (treinador do Benfica), impôs-se à seleção da Islândia, que na jornada inaugural venceu Portugal (30-26), nos derradeiros minutos do encontro, depois de ter estado a perder por 17-12 ao intervalo e após recuperar de uma desvantagem de quatro (27-23).

A eficácia ofensiva e defensiva da Hungria, com especial relevo para o guarda-redes Roland Mikler nos 'duelos' com Bjarki Elisson, surgiu nos minutos finais do emotivo jogo, com um parcial de 5-0, que transformou uma desvantagem de 28-25 num triunfo por 30-28.

A Hungria lidera o Grupo D, com quatro pontos, e já com a presença assegurada na Main Round (fase principal), seguida das seleções de Portugal e Islândia, ambas com dois, e da Coreia do Sul, ainda sem qualquer ponto somado.

A derradeira jornada do Grupo D, a decorrer na segunda-feira, integra os jogos Portugal-Hungria e Coreia do Sul-Islândia e irá decidir as duas restantes seleções que acompanham a magiar para a fase seguinte.