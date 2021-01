Mundial: Marrocos-Portugal, em direto

34' - André Gomes sofre uma entrada dura na zona da face. Slassi recebe suspensão de dois minutos.





34' - Rui Silva estreia-se a marcar na partida! (13-15)33' - Humberto Gomes sofre novo golo de meia distância. (13-14)32' - André Gomes e Areia aproveitam duas perdas de bola de Marrocos no ataque e fazem dois golos de 'rajada'. Portugal pela primeira vez na frente do marcador! (12-14)31' - Humberto Gomes faz a primeira grande defesa desta segunda parte.- Partida chega ao intervalo! Depois de um arranque muito complicado, com Portugal a não tirar partido da superioridade numérica sempre que aplicava o 7 para 6, os jogadores lusos conseguiram encontrar o antídoto para travar Yassine Idrissi, guarda-redes do Marrocos, que tem sido um verdadeiro muro. Miguel Martins e Pedro Portela, com oito golos em conjunto, têm sido, de longe, os grandes focos da exibição portuguesa. Do outro lado, Slassi e Bentaleb têm sido uma verdadeira dor de cabeça para Humberto Gomes, guarda-redes que hoje assume a baliza portuguesa. Placard chega empatado (12-12) ao intervalo.30' - Miguel Martins volta a marcar e está feito novamente o empate na partida! (12-12)30' - Bentaleb reentra na partida e faz o 12-11.29' - Está feito o empate! Gilberto aproveita a baliza deserta de Marrocos e atira para o segundo da conta pessoal. (11-11)29' - Pedro Portela parte desde a ala e atira sem hipóteses para Yassine Idrissi! Resultado: 11-10.28' - Fábio Magalhães bem na defesa permite nova suspensão para um jogador marroquino.27' - Portugal não aproveita a superioridade numérica e entrega o esférico ao adversário. Fugiu a possibilidade de diminuir a desvantagem para apenas um golo.26' - Que partida de Miguel Martins! O jovem marca o quarto golo na partida, o nono para Portugal. (11-9)- Bentaleb recebe dois minutos de suspensão.25' - Slassi tem sido uma verdadeira dor de cabeça para Portugal. Está feito o 11-8.24' - Pedro Portela aproveita grande lançamento de Humberto Gomes e reduz o marcador para 10-8.23' - Portugal responde segundos depois e volta a colocar o marcador com três golos de diferença. (10-7)22' - Marrocos chega ao 10.º golo logo na primeira jogada após pausa técnica.- O selecionador de Marrocos pede pausa técnica.22' - Que passe de Miguel Martins! Iturriza aproveita momento de brilhantismo do colega e atira para o 9-6.21' - Boa defesa de Humberto Gomes permite que Portugal possa voltar ao ataque e diminuir ainda mais a desvantagem no marcador.21' - Boa arrancada de Miguel Martins acaba com novo golo de Portugal. (9-5)19' - Pedro Portela desperdiça um livre de sete metros. Idrissi mostra-se novamente em grande plano. (9-4)18' - Portugal deixa novamente a baliza à mercê do adversário e Marrocos chega ao nono golo. Bentaleb faz o segundo para a conta pessoal. (9-4)17' - Slassi (Marrocos) faz o quarto golo na partida. (8-4)17' - Sanção disciplinar para Portugal. Salina atinge um adversário na fase.16' - Gilberto estreia-se a marcar no Mundial. Portugal diminui desvantagem para três golos. (7-4)15' - Pedro Portela reduz a desvantagem portuguesa através de um livre de sete metros. (7-3)14' - Marrocos chega ao sétimo golo no marcador. (7-2)13' - Yassine Idrissi continua a exibir-se em grande nível e evita novo golo português.13' - Boa defesa de Humberto Gomes permite novo ataque português.12' - Marrocos volta a surpreender de longa distância. (6-2)11' - Diogo Branquinho ganha um livre de sete metros. Areia atira para defesa do guardião marroquino, que vem fazendo a diferença neste arranque de partida. (5-2)10' - Grande defesa de Humberto Gomes evita novo golo de Marrocos!10' - Marrocos chega aos cinco golos no marcador.9' - Portugal continua a somar oportunidades desperdiçadas frente ao guarda-redes do Marrocos. Após recuperação de bola, a equipa portuguesa saiu em contra-ataque rápido, mas não conseguiu bater o guardião adversário.8' - Miguel Martins faz o segundo golo para Portugal. (4-2)7' - Portugal continua a apostar no 7 para 6, mas com muitas dificuldades em ultrapassar a defesa marroquina, que tem aproveitado (e bem) o facto da baliza portuguesa estar quase sempre deserta.6' - Slassi faz mais um golo. Pouca eficácia da seleção portuguesa acaba com novo tento de Marrocos. (4-1)5' - Portugal tentava a superioridade numérica, mas os jogadores de Marrocos acabaram por intercetar o esférico e atirar para a baliza portuguesa, que se encontrava deserta. Está feito o terceiro para a seleção marroquina. (3-1)4' - Slassi marca e Marrocos novamente na frente. (2-1)3' - Guarda-redes do Marrocos mostra-se também em grande plano e evita novo remate perigoso de Portugal. (1-1)3' - Grande defesa de Humberto evita mais um para o Marrocos.2' - Novo ataque português desperdiçado. Posse de bola novamente nos jogadores da seleção marroquina.2' - Bentaleb faz o primeiro para o Marrocos no primeiro lance de ataque da equipa. (1-0)1' - Diogo Branquinho não consegue bater o guarda-redes de Marrocos no primeiro ataque português.- As duas seleções já se encontam em campo e preparam-se para ouvir os respetivos hinos nacionais. Começa o hino nacional de Marrocos.- Portugal precisa de apenas um empate para garantir o apuramento para a fase seguinte da prova.- Ao contrário de Portugal, os marroquinos perderam no arranque deste Mundial com a Argélia - por 24-23 -, um resultado que deixa os africanos praticamente obrigados a vencer para ainda sonhar com o apuramento para a próxima ronda.- Depois da estreia auspiciosa diante da Islândia, com vitória por 25-23, Portugal defronta esta tarde a congénere de Marrocos, num duelo do Grupo F do Mundial no qual tem tudo para conseguir manter o registo 100% vitorioso.