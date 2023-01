Mundial: Paulo Pereira impedido de entrar no pavilhão do Portugal-Coreia do Sul

O selecionador português de andebol, Paulo Pereira, ausente do banco de Portugal por castigo, foi este sábado impedido de entrar na Kristianstad Arena, na Suécia, onde vai realizar-se o jogo com a Coreia do Sul, do Grupo D do Mundial.

A tomada de posição da Federação Internacional de Andebol (IHF) surge após as dúvidas levantadas no primeiro jogo, que Portugal perdeu na quinta-feira com a Islândia (30-26), de que Paulo Pereira teria conseguido 'contornar' o castigo e tenha comunicado com o banco.

Essa situação, de possível contacto entre Paulo Pereira e o banco, foi mesmo colocada na conferência de imprensa no final do jogo com a Islândia ao adjunto Paulo Fidalgo, que justificou o auricular que usou com um problema de audição recente e a necessidade de proteger o ouvido dos sons do pavilhão.

Paulo Pereira foi castigado com dois jogos de suspensão e afastado do banco de Portugal nos dois primeiros jogos na fase preliminar do Mundial, frente à Islândia, na última quinta-feira, e Coreia do Sul, a decorrer hoje, a partir das 18 horas locais (17 em Lisboa).

A punição com dois jogos de suspensão surgiu na sequência do que se terá passado no final da vitória sobre a França (29-28), em março de 2021, no torneio pré-olímpico, que qualificou Portugal pela primeira vez para os Jogos Olímpicos.

Portugal está inserido no Grupo D da fase preliminar do Mundial, a disputar até 29 de janeiro, na Suécia e na Polónia, tendo como adversárias as seleções da Islândia (30-26), Coreia do Sul (hoje), que é orientada pelo antigo selecionador português Rolando Freitas, e Hungria (segunda-feira). Passam à fase seguinte os três mais bem posicionados.