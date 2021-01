Mundial: Seleção Nacional já está no Egito

Depois do jogo de domingo em Reiquiavique, na derrota frente à Islândia, na 4.ª jornada do Grupo 4 de qualificação para o Europeu de 2022, a comitiva portuguesa só dormiu ontem quatro horas, tendo tido um dia de desgaste na viagem até ao Cairo, no Egito, onde chegou na noite desta segunda-feira.





Convocados de Portugal Convocados de Portugal

Recorde-se que Portugal entra em ação na prova na quinta-feira, frente à Islândia, na jornada inaugural do Grupo F, que tem ainda Argélia e Marrocos.