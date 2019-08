Mundial sub-19: Portugal faz história e garante meias-finais

Portugal qualificou-se esta quinta-feira para as meias-finais do Mundial de andebol de sub-19, ao derrotar a campeã França, por 31-26, e decide com o Egito, no sábado, a presença na final do torneio, que decorre em Skopje. Trata-se de mais uma página dourada para o andebol nacional, já que à segunda participação da sua história a seleção Sub-19 garante desde já a presença entre as quatro melhores do Mundo.A seleção portuguesa, que chegou ao Mundial na qualidade de substituto do ausente representante da Oceânia, em virtude do 12.º lugar registado no Europeu de sub-18, esteve a liderar todo o encontro e chegou ao intervalo a vencer por 14-10, antes de confirmar a sua sétima vitória em outros tantos jogos.Depois de ter sido eliminado no último Mundial pela França, precisamente nos quartos de final (34-24), Portugal cobrou esta noite a dívida e afastou os bicampeões em título, que ergueram o troféu em 2017, 2015 e 2005.Com Alexandre Magalhães em bom nível na baliza e Martim Costa e André Sousa, respetivamente com 11 e 9 golos, na concretização, o conjunto orientado por Carlos Martingo foi sempre superior nas várias ações de jogo.Portugal conseguiu ultrapassar a defesa 5+1 da seleção francesa, que pressionava o portador da bola, e com a eficácia dos seus rematadores exteriores, bem como nos duelos de um para um, foi construindo uma vantagem que geriu ao longo da partida.No início da segunda parte, a seleção lusa atuou uns furos abaixo do que fez na primeira, dispondo mesmo a França de uma oportunidade para reduzir para um golo de diferença, mas o dedo de Carlos Martingo fez-se sentir com o recurso a sete jogadores de campo.Com Alexandre Magalhães em destaque na baliza lusa e os atiradores a revelarem eficácia no remate, a seleção portuguesa manteve a França à distância média de quatro golos e alargou essa vantagem para sete aos 29-22, com quatro minutos para jogar.Portugal defronta sábado nas meias-finais o Egito, que afastou a Islândia (35-31) defronta a Alemanha, que eliminou a Hungria (26-16). Na outra meia-final, a Dinamarca, que venceu o Mundial em 2013, 2011 e 2007, derrotou a Espanha, por 23-19.